Муниципалитет Неаполя единогласно одобрил переименование местного стадиона в честь аргентинца, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Иницатива поступила от мэра города Луиджи де Магистриса и советника по вопросам топонимики Алессандры Клементе. Стадион Сан-Паоло отныне будет носить название Диего Армандо Марадона. Таким образом, будет увековечена фамилия легендарного аргентинца, который отыграл за Наполи семь лет (1984 – 1991) и дважды приводил клуб к чемпионству.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.

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