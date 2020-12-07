Стадіон Ювілейний, на який раніше було накладено арешт, з'явився на онлайн-аукціоні. Ознайомитися з лотом можна на офіційному сайті OpenMarket.

Раніше стадіон Ювілейний був домашньою ареною ФК Суми. У квітні 2019 року контрольно-дисциплінарний комітет позбавив клуб професіонального статусу за систематичну участь в договірних матчах.

Стадіон Наполі офіційно перейменований на честь Марадони

Нагадаємо, арена була офіційно відкритою 20 вересня 2001 року, незадовго після святкування 10-річчя Незалежності України та напередодні 350-річного ювілею Сум (засновані в 1652-му). На момент відкриття стадіон офіційно вміщував близько 28 тисяч глядачів і був першим суто футбольним стадіоном в Україні.

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