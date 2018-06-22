США, Канада и Мексика будут принимать чемпионат мира-2026

Определились хозяева чемпионата мира по футболу, который состоится в 2026 году. Мундиаль пройдет в Северной Америке, а хозяевами впервые станут сразу три страны.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году впервые в истории мундиалей пройдет сразу в трех государствах – США, Мексике и Канаде, сообщает ВВС.

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Соответствующее решение было принято по результатам голосования на конгрессе ФИФА, который проходит в Москве.

Заявке США, Канады и Мексики удалось опередить заявку Марокко. Американские страны набрали 134 голоса (67 %), за заявку африканской страны проголосовали 65 представителей национальных федераций (33 %).

Ранее сообщалось, что Украина поддержит заявку США, Канады и Мексики во время выборов хозяев ЧМ-2026. Мундиаль в Северной Америке может стать первым, в котором примут участие сразу 48 сборных.

Напомним, что Соединенные Штаты принимали ЧМ-1994, на котором триумфовали бразильцы.

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