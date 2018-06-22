toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

США, Канада и Мексика будут принимать чемпионат мира-2026

13 июня 14:12 430 Читати українською
США, Канада и Мексика будут принимать чемпионат мира-2026
Чемпионат мира-2026 будут принимать США, Канада и Мексика

Определились хозяева чемпионата мира по футболу, который состоится в 2026 году. Мундиаль пройдет в Северной Америке, а хозяевами впервые станут сразу три страны.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году впервые в истории мундиалей пройдет сразу в трех государствах – США, Мексике и Канаде, сообщает ВВС.

ФИФА отложила решение о расширении ЧМ-2022

Соответствующее решение было принято по результатам голосования на конгрессе ФИФА, который проходит в Москве.

Заявке США, Канады и Мексики удалось опередить заявку Марокко. Американские страны набрали 134 голоса (67 %), за заявку африканской страны проголосовали 65 представителей национальных федераций (33 %).

Ранее сообщалось, что Украина поддержит заявку США, Канады и Мексики во время выборов хозяев ЧМ-2026. Мундиаль в Северной Америке может стать первым, в котором примут участие сразу 48 сборных.

Напомним, что Соединенные Штаты принимали ЧМ-1994, на котором триумфовали бразильцы.

В ФИФА решили, как распределят количество мест на ЧМ-2026, где сыграют 48 команд

Теги
Главное Мир ФИФА ЧМ-2026
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
33
мин
Сербия
21:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук