Опорный полузащитник солигорского Шахтера Никита Корзун не унывает во время зимнего отдыха от футбола.

Белорус в своем Instagram опубликовал забавное фото, на котором видно, как он "перебрал" с весом. "Сбросьте срочно тренера. Отпуск пошел не по плану. Срочно в директ", – пошутил Никита.

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К слову, в сезоне 2021 года Корзун и его Шахтер С завоевали золотые медали чемпионата Беларуси. Никита внес немалый вклад – 18 матчей в первенстве и одна результативная передача.