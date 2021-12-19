"Срочно нужен тренер": экс-хавбек Динамо показал, как "перебрал" с весом во время отпуска
Опорный полузащитник солигорского Шахтера Никита Корзун не унывает во время зимнего отдыха от футбола.
Белорус в своем Instagram опубликовал забавное фото, на котором видно, как он "перебрал" с весом. "Сбросьте срочно тренера. Отпуск пошел не по плану. Срочно в директ", – пошутил Никита.
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К слову, в сезоне 2021 года Корзун и его Шахтер С завоевали золотые медали чемпионата Беларуси. Никита внес немалый вклад – 18 матчей в первенстве и одна результативная передача.
В течение 2016-2020 годов хавбек принадлежал киевскому Динамо, но закрепиться в Киеве не сумел, поэтому киевляне отдавали его в аренду в Динамо Минск, Аль-Фатех и португальский Вилафранкенш.