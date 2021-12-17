В Беларуси продолжили дело украинских тренеров – 12 чемпионов летних лиг УЕФА
Все 12 европейских чемпионатов, проводимых по системе весна-осень, завершились.
Беларусь – Шахтер Солигорск (второй титул подряд после чемпионства Вернидуба/Григорчука)
Эстония – Левадия (все решилось в последнем туре в очном матче с Флорой)
Латвия – РФШ (первое в истории клуба чемпионство)
Литва – Жальгирис (лига расширилась с 6 до 10 команд, но друзья Динамо и Карпат снова взяли титул)
Грузия – Динамо Батуми (Александр Азацкий стал чемпионом, сыграв 29 матчей)
Казахстан – Тобол (первый за 11 лет и второй в истории титул)
Швеция – Мальме (Мальме взял чемпионство, обойдя АИК по разнице голов)
Норвегия – Буде-Глимт (палачи Зори и Моуринью второй раз подряд забрали трофей за полярный круг)
Финляндия – ХИК (многолетний чемпион опередил конкурентов только на одно очко)
Исландия – Викингур (чемпионат сыграли за 148 дней)
Фареры – Класвик (проиграли только один матч, потеряли всего 9 очков)
Ирландия – Шэмрок Роверс (16 очков отрыва)