Все 12 европейских чемпионатов, проводимых по системе весна-осень, завершились.

Беларусь – Шахтер Солигорск (второй титул подряд после чемпионства Вернидуба/Григорчука)

Эстония – Левадия (все решилось в последнем туре в очном матче с Флорой)

Латвия – РФШ (первое в истории клуба чемпионство)

Литва – Жальгирис (лига расширилась с 6 до 10 команд, но друзья Динамо и Карпат снова взяли титул)

Грузия – Динамо Батуми (Александр Азацкий стал чемпионом, сыграв 29 матчей)

Казахстан – Тобол (первый за 11 лет и второй в истории титул)

Швеция – Мальме (Мальме взял чемпионство, обойдя АИК по разнице голов)

Норвегия – Буде-Глимт (палачи Зори и Моуринью второй раз подряд забрали трофей за полярный круг)

Финляндия – ХИК (многолетний чемпион опередил конкурентов только на одно очко)

Исландия – Викингур (чемпионат сыграли за 148 дней)

Фареры – Класвик (проиграли только один матч, потеряли всего 9 очков)

Ирландия – Шэмрок Роверс (16 очков отрыва)