Легенда Шахтера Дарио Срна написал книгу о себе. Уже состоялась ее презентация.

Директор "горняков" по футболу выпустил автобиографию, сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Срна призвал все клубы Лиги чемпионов помочь Украине

Книга под названием "Почему тебя зовут Срна?" сейчас издана только на хорватском языке, однако в планах есть ее перевод на украинский. Весь доход с продаж Дарио направит в поддержку детей в Украине, потерявших родителей из-за полномасштабного вторжения России.

К слову, ранее хорват обращался с письмами к каждому участнику Лиги чемпионов с призывом поддержать Украину.

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