Директор по футболу Шахтёра Дарио Срна обратился с письмами к каждому участнику Лиги чемпионов с призывом поддержать Украину с помощью платформы Saving Lives Humanitarian Center, послом которой он стал в июле 2022 года. Об этом информирует Телеграм-канал Шахтёра.

"Последние события не должны быть отговоркой", – Трубин настроен остановить Реал в Лиге чемпионов

Письма от Срны получили Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэм, Ювентус, Наполи, Интер, Милан, Реал, Барселона, Севилья, Атлетико, Байер, Бавария, РБ Лейпциг, Айнтрахт, Боруссия Д, Аякс, Рейнджерс, Селтик, Порту, Бенфика, Брюгге, Виктория Пльзень, Спортинг (Лиссабон), Марсель, ПСЖ, Зальцбург, Динамо (Загреб), Копенгаген и Маккаби (Хайфа).

"Сегодня Украина как никогда нуждается в поддержке. Поэтому я обратился в европейские клубы и уверен, многие команды не останутся в стороне и проявят солидарность с нашими людьми и страной", – отметил сказал Срна.

Напомним, что во вторник, 11-го октября Шахтёр сыграет с Реалом в Лиге чемпионов. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

"Аномальне явище": іспанські ЗМІ шоковані результатом матчу Реал – Шахтар, 3 ключові питання і натяки на чаклунство