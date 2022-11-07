Легенда Шахтаря Даріо Срна написав книжку про себе. Вже відбулась її презентація.

Директор "гірників" з футболу випустив автобіографію, про це повідомив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

Срна закликав усі клуби Ліги чемпіонів допомогти Україні

Книжка під назвою "Чому тебе звуть Срна?" наразі видана лише хорватською мовою, проте у планах є її переклад на українську. Увесь дохід з продажу Даріо направить на підтримку дітей в Україні, які втратили батьків через повномасштабне вторгнення Росії.

До слова, раніше хорват звертався з листами до кожного учасника Ліги чемпіонів із закликом підтримати Україну.

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