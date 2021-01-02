"Я уверен, что в будущем он будет тренером Шахтера. Он был легендарным футболистом, легендой клуба, достиг много на футбольном поле, прошел долгий путь как футболист. Теперь он с другой стороны.

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Получить Pro диплом – это как закончить университет. Теперь ему надо набраться опыта, посмотреть, как эта кухня работает, как работает менталитет и психология со стороны тренерского штаба.

Когда он получит этот опыт, а это за один день не делается, уверен, что в будущем он станет тренером Шахтера. Уверен, он будет хорошим тренером. У него есть все задатки, чтобы быть хорошим, харизматичным, дерзким на поле, эффективным коучем", – поделился Палкин в интервью клубному каналу Шахтера.

Напомним, Срна является легендой "горняков" и выступал за донецкий клуб с 2003 по 2018 годы. После завершения игровой карьеры Дарио был назначен на должность директора по футболу в Шахтере.

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