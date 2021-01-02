"Я впевнений, що в майбутньому він буде тренером Шахтаря. Він був легендарним футболістом, легендою клубу, досяг багато на футбольному полі, пройшов довгий шлях як футболіст. Тепер він з іншого боку.

Срна отримав тренерську ліцензію УЄФА Pro

Отримати Pro диплом – це як закінчити університет. Тепер йому треба набратися досвіду, подивитися, як ця кухня працює, як працює менталітет і психологія з боку тренерського штабу.

Коли він отримає цей досвід, а це за один день ​​не робиться, впевнений, що в майбутньому він стане тренером Шахтаря. Упевнений, він буде хорошим тренером. У нього є всі задатки, щоб бути хорошим, харизматичним, зухвалим на полі, ефективним коучем", – поділився Палкін у інтерв'ю клубному каналу Шахтаря.

Нагадаємо, Срна є легендою "гірників" та виступав за донецький клуб з 2003 по 2018 роки. Після завершення ігрової кар'єри Даріо був призначений на посаду директора з футболу в Шахтарі.

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