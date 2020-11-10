Легендарный экс-защитник донецкого Шахтера Дарио Срна, который сейчас занимает должность директора "горняков" по футболу, стал полноценным тренером.

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38-летний экс-футболист получил тренерскую лицензию УЕФА категории Pro, чем похвастался на своей странице в социальной сети Instagram.

Отныне Дарио имеет право работать главным тренером клубов и сборных, входящих в ассоциацию УЕФА. Лицензия будет действовать до конца 2023 года – при необходимости ее можно продлить за счет курсов повышения квалификации.

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