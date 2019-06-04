Срна склоняется к уходу из Кальяри и возвращению в родной клуб – хорватом недовольны в Италии

Многолетний экс-капитан Шахтера Дарио Срна может покинуть Кальяри всего через год после перехода в итальянский клуб.

Дарио Срна, который много лет защищал цвета Шахтера, может снова сменить клуб. Контракт 37-летнего хорвата с Кальяри подходит к завершению, а стороны пока далеки от продления соглашения.

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Как стало известно "Футбол 24", Кальяри предлагает Срне летний контракт с существенным снижением зарплаты – от 1 млн евро в год до 500 тысяч. При этом в клубе не слишком довольны выступлениями хорвата, который отдал 3 ассиста в 26-ти матчах Серии А 2018/19.

Сам Срна склоняется к возвращению в Хайдук – клуб, в котором начинал свою профессиональную карьеру. Эту информацию подтверждает и издание Unione Sarda.

Напомним, Срна защищал цвета Шахтера с 2003 по 2018 рек и 9 раз становился чемпионом Украины, а также выиграл Кубок УЕФА 2008/09. В 2017-м хорват стал фигурантом допингового скандала и получил длительную дисквалификацию.

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