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Срна схиляється до відходу з Кальярі та повернення у рідний клуб – хорватом незадоволені в Італії

11:13 1096 Читать на русском
Срна схиляється до відходу з Кальярі та повернення у рідний клуб – хорватом незадоволені в Італії
Даріо Срна / ФК Кальярі

Багаторічний екс-капітан Шахтаря Даріо Срна може покинути Кальярі всього через рік після переходу в італійський клуб.

Даріо Срна, який багато років захищав кольори Шахтаря, може знову змінити клуб. Контракт 37-річного хорвата з Кальярі підходить до завершення, а сторони наразі далекі від продовження угоди.

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Як стало відомо "Футбол 24", Кальярі пропонує Срні річний контракт із суттєвим зниженням зарплатні – від 1 млн євро на рік до 500 тисяч. При цьому у клубі не надто задоволені виступами хорвата, який віддав 3 асисти у 26-ти матчах Серії А 2018/19.

Сам Срна схиляється до повернення у Хайдук – клуб, у якому розпочинав свою професіональну кар'єру. Цю інформацію підтверджує і видання Unione Sarda.

Нагадаємо, Срна захищав кольори Шахтаря з 2003 по 2018 рік та 9 разів ставав чемпіоном України, а також виграв Кубок УЄФА 2008/09. У 2017-му хорват став фігурантом допінгового скандалу та отримав тривалу дискваліфікацію.

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Джерело: Футбол 24
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