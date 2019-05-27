Ахметов: Срну никто не бил по лицу, он знал, что Шахтер не будет продлевать с ним контракт

Президент Шахтера Ринат Ахметов рассказал, почему донецкий клуб не стал продлевать контракт с легендой Дарио Срной.

"Во-первых, Дарио никто никогда не бил по лицу. Это огромный мой друг, это большой капитан и очень много сделал для всех наших трофеев. Я не читал это интервью. Может быть, он верил, что мы продлим с ним контракт, но точно знал, что мы продлевать не будем.

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Во-первых, Дарио уже не молод, не играл больше года. Клуб полностью уважал контракт и уважал Дарио, мы все сделали для того, чтобы эта ситуация никак не отразилась на его семье с финансовой точки зрения.

Мы все равно должны думать о будущем. У нас есть правый защитник, есть проблемы. На сегодняшний день мы находимся в поиске решения этой проблемы. Все равно нам нужно искать решение, находить игрока.

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Если находить игрока, ему нужно доверять. А если мы находим игрока и ему доверят сидеть на трибуне и наблюдать, как играет Дарио, то проблему мы не решаем, а только отодвигаем.", – сказал Ахметов в эфире программы Великий Футбол.