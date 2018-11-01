Срна: Решение Шахтера не предлагать мне новый контракт стало будто удар в лицо

Экс-капитан Шахтера Дарио Срна дал интервью La Gazzetta dello Sport. "Футбол 24" выбрал самое интересное.

Напомним, после 15 лет выступлений за Шахтер Срна покинул донецкий клуб на правах свободного агента и подписал контракт с Кальяри. Практически весь сезон 2017/18 хорват пропустил из-за дисквалификации за употребление допинга.

О переходе в Кальяри

Президент клуба очень хотел видеть меня в команде. Мне говорил один из моих друзей: "Дарио, ты понимаешь, что люди платят деньги за то, чтобы жить на Сардинии? А тут тебе и платить будут за то, что ты будешь играть там".

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Кальяри был единственным клубом, который действительно хотел меня видеть. Вам нужно идти туда, куда подсказывает голова и сердце.

Перед подписанием контракта я советовался с некоторыми друзьями, которые рассказали мне об атмосфере в команде и городе.

О допинге и прощании с Шахтером

Я потерял все в один момент. Сначала был этот неудачный тест и запрет выступлений, а потом мой мир как будто обвалился. Президент Шахтера Ринат Ахметов сообщил, что клуб не предложит мне новый контракт. Это стало для меня как удар в лицо. Однако я его понимаю, ведь он делает свою работу. Шахтер – моя любовь, но я понимаю, что молодые ребята должны расти.

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Я приобрел хороший дом в Донецке, президент открыл хорошую школу, в которой учились мои дети. В один момент все исчезло. Эта дисквалификация стала тяжелым периодом моей карьеры. Однако все, что тебя не убивает, делает тебя сильнее.

О будущем

Хочется больше покоя. Моя жизнь была очень напряженной, поэтому у меня иногда не хватало времени для семьи. Последние годы с Шахтером мы играли, как в пустыне. Теперь, когда я выхожу на поле и вижу полные трибуны, я как будто возвращаюсь на 10 лет назад. Я нахожусь на солнечном острове с прекрасными болельщиками.