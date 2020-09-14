"Мы играли во Львове, в Харькове, теперь – в Киеве. Это решение пришло само по себе, из-за пандемии коронавируса. Нельзя было никуда лететь, мы минимизировали этот риск и решили играть на Олимпийском. Всем понравилось.

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Поговорили между собой, с президентом и приняли такое решение. Перелетов будет меньше, футболистам будет намного комфортнее. Это правильное решение. Осталось только выиграть все, чтобы решение было оправдано.

Это не стадион Динамо. Олимпик играет на стадионе Лобановского уже долго, никаких проблем нет. Колос играл на Олимпийском – не было проблем. Не вижу проблемы в том, чтобы Шахтер играл на Олимпийском, который принадлежит государству. Не боюсь никаких провокаций", – сказал Даріо Срна в коментарии ТК Футбол.

Напомним, Шахтер будет проводить домашние матчи УПЛ на главном стадионе страны. Больше всего возмутились этому решению преданные поклонники Динамо.

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