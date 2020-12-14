"Мы только что закончили первую половину сезона и сейчас начинаем строить планы. Если Шахтер и будет усиливаться, это будут топовые футболисты, которые помогут команде завоевывать титулы.

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У Тайсона и Коваленко контракты до лета, в Марлоса и Мораеса – к зиме. Есть время, чтобы качественно проанализировать ситуацию", – сказал Срна в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Шахтер не смог сыграть заключительный поединок первой половины сезона с Ингульцом и пошел на зимнюю паузу на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 26 очков и имея игру в запасе.

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