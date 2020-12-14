"Ми тільки-но закінчили першу половину сезону і зараз починаємо будувати плани. Якщо Шахтар і буде підсилюватися, це будуть топові футболісти, які допоможуть команді завойовувати титули.

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У Тайсона і Коваленка контракти до літа, у Марлоса і Мораєса – до зими. Є час, щоб якісно проаналізувати ситуацію", – сказав Срна у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Шахтар не зміг зіграти завершальний поєдинок першої половини сезону з Інгульцем і пішов на зимову паузу на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 26 очок і маючи гру в запасі.

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