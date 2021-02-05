"Прощание с Коваленко было тяжелым для нас. Виктор достиг исторических результатов в Шахтере. Нам его очень не хватать.

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Мы должны уважать его решение. Желаем ему удачи. Виктор останется примером для всех молодых игроков в клубе. Мы продолжим следить за ним и будем все так же любить его. Президент и спортивный директор согласились дать уйти ему сейчас, потому что он заслужил это.

Перспективы Коваленко в Италии? Коваленко будет развлекать Аталанту и Серию А. Мы в Шахтере вместе с ним", – поделился Срна в комментарии Tuttomercatoweb.

Напомним, что Коваленко присоединился к Аталанты 1 февраля, подписав контракт до лета 2025 года. "Богиня" заплатила за украинского хавбека 700 тысяч евро.

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