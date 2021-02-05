Товарищеский матч

Шахтер – Борац Баня-Лука – 2:0

Голы: Коноплянка, 39, 41

Состав Шахтаря: Трубин (Пятов, 46) – Додо (Болбат, 46), Витао (Кривцов, 46), Матвиенко (Хочолава, 31, Бондарь, 61), Исмаили (Корниенко, 46, Сиприано, 70) – Степаненко (Майкон, 46) – Коноплянка (Тете, 46), Марлос (Шостак, 46, Мудрик, 70), Патрик (Антонио, 46), Тайсон (Соломон, 46) – Мораес (Фернандо, 31, Дентиньо, 61).

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Впервые после травмы крестообразных связок сыграл Исмаили. Бразильский латераль 8 месяцев находился в лазарете, а сегодня наконец-то вышел на поле. Исма пытался в фирменном стиле подключаться к атакам, обменивался позициями с Тайсоном и Патриком, обыгрывал соперников. Однажды после классного паса Алана он даже вышел на ударную позицию, но протолкнул мяч мимо ворот. В целом Исмаили понравился, хотя было заметно, что ему не хватает резкости в действиях.

На другом фланге неплохо обострял треугольник Марлос – Коноплянка – Додо. Они несколько раз демонстрировали наигранные комбинации с прострелами Додо в район 11-метровой отметки. Замыкал их Мораес. Реализовать свои моменты Жуниору не удалось, однако за выделенные 30 минут он достаточно часто оказывался на ударных позициях. Его конкуренты тоже не засияли: Фернандо дважды не сумел обыграть вратаря, а Дентиньо не забил ударом ножницами с углового.

Коноплянка вышел справа и стал героем, забив перед перерывом два гола. Сначала его удар срезал в свои ворота Милоевич, а затем Евгений добил мяч в пустую сетку, когда Фернандо сыграл на перехвате на чужой половине, вышел на свидание с голкипером, но попал ему в лицо. Кроме голевых эпизодов, запомнился дальний удар левой после смещения с фланга. Коно старался не передерживать мяч, сохранять динамику, активно взаимодействовать с партнерами.

Шахтер доминировал, почти все время разыгрывал комбинации на чужой половине, защитники имели немного прямых обязанностей. В дебюте матча возникли провалы в центре (обошлось без серьезных проблем), а в конце первого тайма Витао показал силовую борьбу. За первый пас отвечал преимущественно Матвиенко. Николай грамотно продвигал мяч средними передачами и забрасывал сразу в штрафную.

Серьезной критики заслужил Бондарь, который неточным пасом перед собственными воротами привез опасность (боснийцы пробили мимо штанги). А через несколько минут Валерий провалился на пару с Сиприано, потерял зону и позволил Борацу организовать результативную атаку. К счастью Шахтера, арбитры усмотрели там офсайд. Однако Бондарь за 30 минут наварил больше, чем другие центрбеки "горняков" за весь матч.

Во втором тайме больше всех обострял Тете – и бил, и отдавал. Впрочем, атаки Шахтера после перерыва несколько потеряли в мощности. Можно отметить полезный дриблинг Соломона, а вот Мудрик перетягивал одеяло на себя. То ударит издалека по воробьям, то пойдет обыгрывать трех в центре поля. Много старания, мало пользы. Пока он не полностью интегрирован в команду. Игровое время получил юный Шостак, но он остался в тени.

Шахтер завершил зимние сборы. "Горняки" расписали 4 ничьи (Лех, Лудогорец, Црвена Звезда и Мариуполь), а также одержали две победы (Силекс, Борац) и потерпели одно поражение (Слован). На следующий уик-энд у команды Каштру матч в чемпионате Украины против Колоса, а уже 18 февраля встреча в 1/16 Лиги Европы против Маккаби.

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