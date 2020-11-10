У донецькому Шахтарі одним тренером стало більше.

Легендарний екс-захисник Даріо Срна, який нині обіймає посаду директора "гірників" з футболу, став повноцінним тренером.

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38-річний екс-футболіст отримав тренерську ліцензію УЄФА категорії Pro, чим похизувався на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Відтепер Даріо має право працювати головним тренером клубів і збірних, які входять до асоціації УЄФА. Ліцензія буде чинною до кінця 2023 року – при потребі її можна продовжити на курсах підвищення кваліфікації.

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