Украинские гранды оказались среди лучших клубов Старого света, которые подготовили наибольшее количество футболистов для топ-31 национальных чемпионатов Европы. В данном рейтинге оказались сразу 3 украинских клуба – Динамо, Шахтер и Днепр.

Киевское Динамо разместилось на 4-й позиции (69 воспитанников, которые играют в элитных дивизионах Европы). Шахтер – 5-й (67 футболистов). Днепр делит 38-41 места с Манчестер Сити, Монако и пражской Славией. У всех четырех клубов по 32 игрока.

Сидорчук стал главным грубияном Динамо в истории УПЛ – капитан киевлян обошел звездного кума

Воспитанники Динамо в среднем проводят 13,1 матча в течение года. Их средний возраст составляет 26,3 года. Показатели Шахтера – 12,0 и 26,1 соответственно. У Днепра – 13,6 и 26,5.

Лидером данного рейтинга стал сербский Партизан, который обошел амстердамский Аякс. Белградский клуб подготовил 85 футболистов, а нидерландский – 77. На третьем месте расположилось Динамо Загреб (71 воспитанник).

Среди клубов-представителей европейской топ-5 лидирует мадридский Реал (6 место, 63 воспитанника, Барселона (11-13 позиции, 50 воспитанников) и Лион (15 ступенька, 47 игроков).

Заметим, что воспитанниками клуба считаются футболисты, которые провели в его системе хотя бы 3 сезона в возрасте от 15 до 21 года.

Розчарування: чому Шахтар розгромив Динамо, статус Сидорчука треба переглянути, а Класичне справило гнітюче враження