"Доволен и недоволен. Считаю, что мы были ближе к победе, с учетом, что это первая официальная игра за два месяца.

Шахтер – Марсель – 2:2 – видео голов и обзор матча

Начали хорошо. Последний пас иногда был не очень хорошим, но показали характер после 0:1 и 1:2. Для Эгиналдо и Кевина сегодня это была вообще первая игра. В принципе, можно быть довольным – все впереди. Я очень доволен уровнем подготовки. В Марселе нам нужна только победа. Поэтому и такой настрой – только на победу. Будет тяжело, но идем до конца.

Встреча с Андреем Шевченко? Конечно, он переживает за украинский клуб, за Шахтер. Он рад, что Шахтер показывает такой футбол, что бьемся за очки для украинского футбола", – резюмировал Срна в комментарии Terrikon.

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