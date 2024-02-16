"Задоволений і незадоволений. Вважаю, що ми були ближчими до перемоги, з урахуванням, що це перша офіційна гра за два місяці.

Шахтар – Марсель – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Почали добре. Останній пас іноді був не дуже добрим, але показали характер після 0:1 та 1:2. Для Егіналдо та Кевіна сьогодні це була взагалі перша гра. В принципі, можна бути задоволеним – все попереду. Я дуже задоволений рівнем підготовки. У Марселі нам потрібна лише перемога. Тому і такий настрій – тільки на перемогу. Буде важко, але йдемо до кінця.

Зустріч з Андрієм Шевченком? Звичайно, він переживає за український клуб, за Шахтар. Він радий, що Шахтар показує такий футбол, що б'ємось за очки для українського футболу", – резюмував Срна в коментарі Terrikon.

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