Шахтер расписал ничью с Марселем в стыковом матче Лиги Европы 2023/24. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Команды провели своеобразную "разведку" в первом тайме, зато выдали феерию после перерыва. Дважды повторился одинаковый сценарий – Марсель выходил вперед, а Шахтер очень быстро сравнивал. Сначала на гол Обамеянга ответил Матвиенко, а уже в компенсированное время Эгиналдо спас дончан от поражения.

Шахтер спасся от поражения Марселю в Лиге Европы – драма, гол в добавленное время и серьезные потери на ответный матч

Через неделю эти команды встретятся на поле Марселя. Напомним, что преимущества ни у кого не будет, ведь правило выездного гола отменили еще в прошлом сезоне.