"Все бегали больше, чем надо. В этом иногда была проблема. Что я могу сказать по игре. Счет – на табло. Но если вы спросите, полностью ли я доволен, то я отвечу, что нет. ЛНЗ мог забить два мяча, хотя, с другой стороны, и мы могли забить пять или шесть голов.

Дебют Срны во главе "горняков" в видеообзоре матча Шахтер – ЛНЗ – 3:0

Однако я вижу, что мы на правильном пути. Чувствую, что команда возвращается к своему, "шахтерскому" футболу, который нас украшал последние 20 лет и будет украшать в будущем. Я радуюсь из-за тех эмоций, которые они показали на поле и в раздевалке. Думаю, что за эти три дня я хотя бы немного им помог. Ничего, сегодня отдохнем, а завтра будем смотреть Барселону. Едем туда.

Барселона – это Барселона. Фаворит. Но я сделаю со своей стороны все, чтобы футболисты старались играть в наш футбол. Как говорит наш президент, "лучше проиграть красиво, чем выиграть некрасиво". Почему Матвиенко и Судаков остались в запасе? Во-первых, Судаков очень устал. Я с ним разговаривал. Матвиенко получил удар в колено. Я поставил футболистов, которые были здесь и которые работали. Невертон получил шанс, Топалов получил шанс. Я рассчитываю на всех футболистов, которые есть в команде. И я доволен сегодня всеми игроками: атмосферой, самоотдачей. И самое важное – это добытые три очка.

Останусь ли я тренером? Я вам уже сказал: приду с решением, когда буду готов. А на сегодня считаю, что я со своими людьми, которые работают в спортивном секторе, могу привести лучшего тренера. Конечно, если мы его не приведем, то, наверное, я останусь. Поэтому работаем над этим. Ведем переговоры с тренерами? Да. Ведем переговоры. Не из Украины, из Европы", – приводит слова Срны официальный сайт Шахтера.

Шахтер разгромил ЛНЗ в дебютном матче Срны – нервы перед Барселоной, джокер снял все вопросы и вывел на 2 место