"Усі бігали більше, ніж треба. У цьому іноді була проблема. Що я можу сказати щодо гри. Рахунок – на табло. Але якщо ви спитаєте, чи повністю я задоволений, то я відповім, що ні. ЛНЗ міг забити два м’ячі, хоча, з іншого боку, і ми могли забити п’ять або шість голів.

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Проте я бачу, що ми на правильному шляху. Відчуваю, що команда повертається до свого, "шахтарського" футболу, який нас прикрашав останні 20 років і прикрашатиме в майбутньому. Я радію через ті емоції, які вони показали на полі та в роздягальні. Думаю, що за ці три дні я хоча б трохи їм допоміг. Нічого, сьогодні відпочинемо, а завтра дивитимемося Барселону. Їдемо туди.

Барселона – це Барселона. Фаворит. Але я зроблю зі свого боку все, щоб футболісти намагалися грати в наш футбол. Як каже наш президент, "краще програти красиво, ніж виграти некрасиво". Чому Матвієнко та Судаков залишились в запасі? По-перше, Судаков дуже втомився. Я з ним розмовляв. Матвієнко отримав удар в коліно. Я поставив футболістів, які були тут і які працювали. Невертон отримав шанс, Топалов отримав шанс. Я розраховую на всіх футболістів, які є в команді. І я задоволений сьогодні всіма гравцями: атмосферою, самовіддачею. І найважливіше – це здобуті три очки.

Чи залишусь я тренером? Я вам уже сказав: прийду з рішенням, коли буду готовий. А на сьогодні вважаю, що я зі своїми людьми, які працюють у спортивному секторі, можу привести кращого тренера. Звісно, якщо ми його не приведемо, то, напевно, я залишуся. Тому працюємо над цим. Чи ведемо перемовини з тренерами? Так. Ведемо перемовини. Не з України, з Європи", – наводить слова Срни офіційний сайт Шахтаря.

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