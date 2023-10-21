Дарио Срна несколько дней назад стал исполняющим обязанности главного тренера Шахтера после увольнения Патрика ван Леувена. Легенда "горняков" дебютировал на новой должности в поединке чемпионата Украины против ЛНЗ, но через несколько дней будет сдавать куда более серьезный экзамен – игра с Барселоной в Лиге чемпионов. "Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о первом матче Шахтера с новым тренером.

К поединку на Арене Львов Шахтер подходил на 4-й позиции турнирной таблицы – за несколько минут до стартового свистка Черноморец обыграл Минай и вырвался на второе место. Лидер чемпионата – Кривбасс – оторвался от "горняков" на 5 очков, но сыграл на 2 матча больше. Лимит осечек "оранжево-черные" уже использовали, набрав только один балл в последних двух турах. ЛНЗ, который по ходу сезона тоже сменил главного тренера (Олег Дулуб возглавил команду вместо Александра Ковпака), последние две игры чемпионата завершил нулевыми ничьими. На момент начала встречи черкасская команда шла третьей с конца, находясь в зоне переходных матчей.

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Вряд ли можно ожидать, что игра Шахтера под руководством Срны существенно изменится. В распоряжении хорвата было лишь два дня. После возвращения из сборных игроки провели только три тренировки. К слову, Шахтер и ЛНЗ впервые сыграли между собой – раньше команды еще никогда не встречались.

Новый тренер Шахтера четко дал понять, что держит в голове матч с Барселоной. В частности, Георгий Судаков и Николай Матвиенко начали игру в запасе, получив отдых после поединков сборной Украины. Там же оказались Чигринский с Гочолейшвили и Азаровым. Вернулся в основу Валерий Бондарь, который пропустил несколько месяцев из-за травмы, полученной еще в первом туре. Также с первых минут появились Невертон, Топалов (сыграл в УПЛ впервые за 2 месяца), Бондаренко и Ракицкий.

Шахтер вполне мог забить быстрый гол. Уже на 3-й минуте с ударом Крыськива из-за пределов штрафной справился Герман Пеньков, а Зубков на добивании не попал в ближний угол. Через несколько минут кипер гостей едва не потерял мяч под давлением Крыськива, но все же выбил в последний момент. Сикан после паса Зубкова протолкнул мяч мимо Пенькова в сторону ворот – подстраховал Селин. Ставка Дарио Срны на быстрый гол была прогнозируемой.

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На 19-й минуте у Шахтера был еще один момент – Невертон с линии вратарской пробил выше. Но уже в следующей атаке хозяева таки забили. Все получилось классно – Зубков принял диагональ от Степаненко и покатил в центр штрафной. Бондаренко умно пропустил на Сикана, который в касание поразил ворота ударом под перекладину. 1:0 на 20-й минуте – первый гол Шахтера под руководством нового тренера. Забить более-менее быстро удалось. "Сухая" серия подопечных Олега Дулуба подошла к концу.

Пропущенный гол не смутил игроков ЛНЗ, которые начали активнее идти в атаку. Черкасцы пытались нагружать Хобленко, но многочисленные прострелы/навесы на форварда к остроте не приводили. Шахтер ответил опасным ударом Топалова – мяч после рикошета ушел на угловой. Подопечные Дулуба впервые потревожили Ризныка только за 7 минут до перерыва, однако кипер Шахтера без проблем справился с дальним ударом. Это был единственный момент ЛНЗ в первом тайме.

Шахтер играл острее, создал немного больше, и заслуженно ушел отдыхать с преимуществом в счете, хоть и активировал эконом-режим после забитого мяча. Не напоминала о себе и Екатерина Монзуль – спорных эпизодов в первой половине не было, а игра проходила достаточно корректно без лишних нервов.

Второй тайм куда лучше начал ЛНЗ. На 51-й минуте Калюжный после углового розыгрыша замкнул скидку партнера, сравняв счет. Гости уже успели отпраздновать, но Екатерина Монзуль после подсказки VAR упразднила взятие ворот. Хавбек ЛНЗ был в офсайде. Тут же мог забивать Хобленко – Ризнык спас Шахтер!

Срна выпустил Судакова и Азарова, сняв Невертона с Топаловым. Буквально тут же Шахтер мог снимать все вопросы. Крыськив после скидки Сикана выбежал ожин на один, но не попал! Был вариант и с пасом на Судакова, однако Дмитрий решил бить. Следующая атака снова могла стать голевой – Зубков после паса Бондаренко уже обыграл Пенькова, однако с острого угла пробил в штангу! На этом фоне удар Сикана не был опасен – в руки Пенькову.

Но и ЛНЗ не забыл об атаке. Хобленко убежал от Бондаря с Коноплей и пробил с острого угла – только Ризнык помешал. Подача углового – снова удар Хобленко, и еще лучший сейв кипера Шахтера! Нервные минуты для чемпиона – команда Дулуба просто так отдавать очки не собиралась.

Два момента были у Зубкова. Сначала вингер сборной Украины эффектно убрал двух соперников, но не попал в дальний угол. Позже Александр после выхода один на один пробил в Пенькова. Но угловой таки воплотился в гол. Бондаренко обыгрался с Судаковым и пробил в штангу, однако на добивании первым был Кевин Келси. 2:0 – только на 83-й минуте все стало ясно.

А на 90-й Келси поставил точку. Венесуэлец довел счет до разгромного, воспользовавшись пасом Конопли. 3:0 – удачный дебют Дарио Срны, который роскошно угадал с заменой. Кевину Келси понадобилось 15 минут, чтобы забить дважды.

Шахтер набрал 21 пункт и поднялся на второе место. По потерянным очкам именно "горняки" являются лидером УПЛ, поскольку имеют матч в запасе, а Кривбасс впереди на 2 балла. В среду, 25 октября, Шахтер на выезде сыграет против Барселоны в Лиге чемпионов. ЛНЗ остался в зоне переходных матчей – 14 место, 9 очков. Впрочем, нервы чемпиону Украины черкасцы испортили изрядно. Легкой прогулки перед Барселоной у Шахтера не получилось.

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