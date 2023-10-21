Шахтер разгромил ЛНЗ в первом матче Дарио Срны во главе донецкой команды. Смотрите видео голов и обзор встречи на Шахтер – ЛНЗ на "Футбол 24".

Шахтер мог повести в счете уже на 3 минуте, но с ударом Крыськива справился вратарь, а Зубков не смог попасть в ворота на добивании. На 20 минуте "горняки" забили: Зубков прострелил, Бондаренко пропустил на Сикана, а Даниил пробил под перекладину.

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ЛНЗ отыгрался после перерыва, но у Калюжного зафиксировали офсайд. Шахтер ответил промахом Крыськива при выходе 2 в 1. ЛНЗ заставил Ризныка дважды спасать "горняков", а все решил выход на замену Кевина Келси, который в конце игры оформил дубль.