Срна оценил возможность возглавить Шахтер

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна поделился планами на будущее.

"Я хочу, чтобы клуб был доволен моей работой. Это самое важное. Мои амбиции сегодня – это амбиции Шахтера. Это красивый, яркий, атакующий футбол. Это развитие молодых футболистов. Дальше – посмотрим. Я буду честен со всеми и буду принимать решение о том, куда двигаться.

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Посмотрю, куда меня больше тянет: главный тренер, или любая другая роль в футболе. Я понимаю, что у меня очень много футбольного опыта, но я также знаю, что еще молодой и только учусь. И сейчас меня все устраивает. Я связан с Шахтером и всегда буду на той позиции, где смогу приносить максимальную пользу клубу", – цитирует Срну официальный сайт клуба.

Напомним, Дарио является легендой "горняков", он сыграл за донецкий клуб 15 сезонов. Сейчас Срна работает помощником главного тренера Шахтера Луиша Каштру.

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