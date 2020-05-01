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Срна оцінив можливість очолити Шахтар

1 травня 19:09 1161 Читать на русском
Срна оцінив можливість очолити Шахтар
Луїш Каштру та Даріо Срна / Фото ФК Шахтар

Асистент головного тренера Шахтаря Даріо Срна поділився планами на майбутнє.

"Я хочу, щоб клуб був задоволений моєю роботою. Це найважливіше. Мої амбіції сьогодні – це амбіції Шахтаря. Це гарний, яскравий, атакувальний футбол. Це розвиток молодих футболістів. Далі – подивимося. Я буду чесний з усіма і буду приймати рішення про те, куди рухатися.

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Подивлюсь, куди мене більше тягне: чи головний тренер, або якась інша роль у футболі. Я розумію, що у мене дуже багато футбольного досвіду, але я також знаю, що ще молодий і тільки вчуся. І зараз мене все влаштовує. Я пов’язаний з Шахтарем і завжди буду на тій позиції, де зможу приносити максимальну користь клубу“, – цитує Срну офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Даріо є легендою "гірників", він відіграв за донецький клуб 15 сезонів. Зараз Срна працює помічником головного тренера Шахтаря Луїша Каштру.

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Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Даріо Срна Даріо Срна
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