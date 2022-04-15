Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна уверен в светлом будущем даже без легионеров.

"Самое главное в этом матче это помочь Украине. Польша – соседнее государство, которое всячески поддерживает и помогает. Благодарен Лехии, что сыграли с нами сейчас на этом прекрасном стадионе. Это был матч для фанатов, для Украины.

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В общем мы довольны уровнем нашей игры. Продемонстрировали достойный футбол без большей части наших игроков основы. Мы играли только украинцами и выглядели очень неплохо. Гордимся нашими футболистами, нашим президентом. Мы играем для Украины", – заявил Срна в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Шахтер уже успел провести 2 благотворительных матча – поражение от Олимпиакоса (0:1) и победа над Лехией (3:2).

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