"Я, с одной стороны, их понимаю, а с другой стороны, отношусь к этому плохо. Плохо потому, что Шахтер многое для них сделал.

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И можно было бы отдать дань тому, что идёт война, чтобы как-то помочь, и этот месяц посвятить тому, чтобы отыграть эти контрольные матчи.

С другой стороны, я понимаю, что это не их война, у них девиз: "Моя хата с краю, мне это не нужно". Поэтому, имеем то, что имеем. Это было предсказуемо. Я не рассчитывал, что кто-то из них приедет и будет нас поддерживать. Единственный бразилец, который дал согласие и должен быть в ближайшее время – это Марлон", – сказал Палкин в программе "Денисов Time".

Напомним, Шахтер уже успел провести первый поединок в рамках благотворительного турне, в котором минимально уступил греческому Олимпиакосу. Следующий матч "горняков" запланирован на 14 апреля – соперником украинцев станет польская Лехия. Начало встречи в 20:30.

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