Директор з футболу донецького Шахтаря Даріо Срна впевнений у світлому майбутньому навіть без легіонерів.

"Найголовніше в цьому матчі це допомогти Україні. Польща – сусідня держава, яка всіляко підтримує та допомагає. Вдячний Лехії, що зіграли з нами зараз на цьому прекрасному стадіоні. Це був матч для фанатів, для України.

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Загалом ми задоволені рівнем нашої гри. Продемонстрували гідний футбол без більшої частини наших гравців основи. Ми грали лише українцями і мали дуже непоганий вигляд. Пишаємося нашими футболістами, нашим президентом. Ми граємо для України", – заявив Срна у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Шахтар вже встиг провести 2 благодійні матчі – поразка від Олімпіакоса (0:1) і перемога над Лехією (3:2).

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