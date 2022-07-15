Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна розповів, чому головним тренером команди став саме Ігор Йовічевіч.

"Було багато чуток. На сьогодні я не готовий бути тренером Шахтаря. Це специфічна ситуація.

Йовічевіч офіційно очолив Шахтар

Тут потрібна людина з більшим досвідом, ніж у мене. Ігор заслужив своєю роботою та своїм красивим футболом стати головним тренером Шахтаря", – поділився Срна у інтерв'ю прес-службі клубу.

Нагадаємо, Шахтар офіційно призначив наставником Ігора Йовічевіча. Хорват на цій посаді замінив італійця Роберто Де Дзербі. Одним з претендентів на посаду називали Даріо Срну.

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