"В какой футбол должен играть Шахтер? Точно не в такой, в который мы играли последние два-три месяца. Мы все работали и, искренне скажу, помогали Патрику ван Леувену кое-что изменить, но, к сожалению, не идет и не идет.

Срна: Мы будем менять тренера до тех пор, пока не найдем того, кто нам нужен

Я не говорю, что во всем только его вина. Нет. Может, не хватило удачи, где-то травмы, где-то футболисты иногда недорабатывали, недобирали. Но нам нужен футбол Шахтера. Когда я говорю о "шахтерском" футболе, то все точно знают, что это такое. И он будет обязательно – с новым тренером, со мной, без меня.

И я скажу вам честно: если я буду главным тренером, но не буду играть в "шахтерский" футбол, то президент будет терпеть, но сколько, я не знаю. "Шахтерский" качественный, атакующий футбол – на первом месте. Независимо от того, кто тренер. Если этого футбола не будет, то нам с тренером не по пути. К сожалению.

Тренер, который приезжает сюда из любой команды, должен знать, куда он идет. Он должен знать, что здесь есть одна семья, которая живет вместе, готова страдать друг за друга. Ну и тренер, по большому счету, должен меняться. Но меняться к лучшему. И футболисты должны меняться под нового тренера. И если это совпадает, то это уже связь, которую трудно разбить. И когда президент это увидит, то, поверьте мне, этот тренер будет самым счастливым в мире. Поэтому, да, каждый тренер, который приходит в Шахтер, должен меняться, но и команда должна подстраиваться под тренера", – сказал Срна в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, дебютировать на посту главного тренера Дарио сможет уже сегодня, 21 октября, в матче 11-го тура УПЛ против ЛНЗ. Начало встречи в 17:00.

"У нас не получилось": Срна – об увольнении ван Леувена, назначении тренером и будущем наставнике Шахтера