"Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: мы будем менять тренера до тех пор, пока не найдем того, что нам нужно. Пусть это будет шесть, семь, восемь, девять, десять тренеров, но я уверяю болельщиков Шахтера, что мы найдем.

"У нас не получилось": Срна – об увольнении ван Леувена, назначении тренером и будущем наставнике Шахтера

Во-первых, у каждого клуба есть перепады и каждый клуб имеет черную полосу. Рано или поздно – она будет. Через это мы пройдем и станем сильнее. Но болельщики должны знать одну простую вещь: я им обещаю, и даже могу это сказать от имени президента и всего клуба, что Шахтер будет выигрывать трофеи с красивым, качественным "шахтерским" футболом. Иначе не будет.

Я знаю президента: он любит проигрывать с красивым футболом, но он не любит выигрывать с некрасивым футболом. И это отличие нашего президента от остальных", – сказал Срна в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, после неожиданного увольнения Патрика ван Леувена Шахтер назначил исполняющим обязанности главного тренера спортивного директора клуба Дарио Срну.

Шахтар не схожий на себе – що відбувається з чемпіоном?