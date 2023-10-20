Срна: Мы будем менять тренера до тех пор, пока не найдем того, кто нам нужен
Исполняющий обязанности главного тренер "горняков" Дарио Срна анонсировал длительный процесс становления команды.
"Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: мы будем менять тренера до тех пор, пока не найдем того, что нам нужно. Пусть это будет шесть, семь, восемь, девять, десять тренеров, но я уверяю болельщиков Шахтера, что мы найдем.
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Во-первых, у каждого клуба есть перепады и каждый клуб имеет черную полосу. Рано или поздно – она будет. Через это мы пройдем и станем сильнее. Но болельщики должны знать одну простую вещь: я им обещаю, и даже могу это сказать от имени президента и всего клуба, что Шахтер будет выигрывать трофеи с красивым, качественным "шахтерским" футболом. Иначе не будет.
Я знаю президента: он любит проигрывать с красивым футболом, но он не любит выигрывать с некрасивым футболом. И это отличие нашего президента от остальных", – сказал Срна в комментарии пресс-службе "горняков".
Напомним, после неожиданного увольнения Патрика ван Леувена Шахтер назначил исполняющим обязанности главного тренера спортивного директора клуба Дарио Срну.