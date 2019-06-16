Срна може приєднатись до Фонсеки у Ромі

Хорватський захисник Кальярі Даріо Срна змінить команду цього літа.

Хорватський захисник Кальярі Даріо Срна може поповнити ряди Роми, передає L'Unione Sarda.

Срна схиляється до відходу з Кальярі та повернення у рідний клуб – хорватом незадоволені в Італії

За інформацією видання, 37-річний футболіст остаточно відмовився підписувати новий контракт з Кальярі, і в найближчі дні покине клуб, який представляє Сардинію.

Новим клубом Срни, найімовірніше, стане Рома, яку очолив Паулу Фонсека. Португалець прекрасно знайомий з можливостями хорвата за спільною роботою в Шахтарі, а тепер хоче, щоб Срна передавав досвід і виступав зразком професіоналізму в Ромі.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 на рахунку Срни у складі Кальярі 26 матчів і 4 результативні передачі.

Срна: Рішення Шахтаря не пропонувати мені новий контракт стало наче ударом в обличчя