"Пережили моменты радости и грусти за Коваленко. Грусти, потому что нас покинул сильный футболист, лидер болельщиков, настоящий символ Шахтера.

Коваленко официально стал игроком Аталанты

Коваленко здесь вырос, он есть и всегда будет частью нашей семьи. Аталанта и итальянский футбол были его целью. Мы гордимся им, желанием удачи в новом испытании под названием Серия А.

Коваленко – атакующий и центральный полузащитник. Он гибкий, динамичный, агрессивный хавбек, который отлично работает с мячом и без мяча. Аталанте удалось классное подписание. Прощание с ним? Его товарищи по команде всегда поддерживали его, его здесь любили.

Будем следить за его успехами в Италии, а для игроков, которые остаются в Шахтере, это будет эталонная модель для вдохновения", – поделился Каштру в комментарии Tuttomercatoweb.

Напомним, что Коваленко присоединился к Аталанте 1 февраля, подписав контракт до лета 2025 года. "Богиня" заплатила за украинского хавбека 700 тысяч евро.

Аталанта расписала ничью с Наполи: продолжение проблем "Богини" против трёх защитников и успех конкурента Малиновского