"Мастерство и чуйка Кобина сыграли свою роль. Он не боится тасовать состав, не меняет свой стиль и предоставляет игрокам уверенности. Я еще раньше говорил, что если бы Василий Васильевич остался, то Минай бы не вылетел в прошлом сезоне. Он реально классный тренер. Ему нужно доверие президента и чуть больше условий для футболистов. В Премьер-лиге ты можешь раскрывать новые таланты, но и нужны силы где-то извне.

"Желтой Марлону не было ни в первом, ни во втором случае": Срна вновь имеет претензии к судейству в матчах Шахтера

Дарио Срна остался недоволен судейством в поединке? Дарио всегда недоволен судейством, если команда не играет. Я не смотрю на то, что говорит Дарио. Луческу тоже всегда был недоволен, когда что-то шло не так. Это их стиль. Дело не в судействе. Играть, ребята, надо! Вы же Шахтер, сто миллионов вложили в команду, но это тоже не оправдание", – сказал Кополовец в интервью FanDay.

Напомним, после 6-ти туров УПЛ Шахтер расположился на второй строчке, пропустив вперед Динамо.

Шахтер в меньшинстве расписал сенсационную ничью с Минаем – Динамо оторвалось на три очка