"Майстерність і чуйка Кобіна зіграли свою роль. Він не боїться тасувати склад, не змінює свій стиль і надає гравцям впевненості. Я ще раніше говорив, що якби Василь Васильович залишився, то Минай б не вилетів в минулому сезоні. Він реально класний тренер. Йому потрібна довіра президента і трохи більше умов для футболістів. У Прем'єр-лізі ти можеш розкривати нові таланти, але й потрібні сили десь ззовні.

"Жовтої Марлону не було ні в першому, ні в другому випадку": Срна знову має претензії до суддівства у матчах Шахтаря

Даріо Срна залишився незадоволений суддівством у поєдинку? Даріо завжди незадоволений суддівством, якщо команда не грає. Я не дивлюся на те, що говорить Даріо. Луческу теж завжди був незадоволений, коли щось йшло не так. Це їхній стиль. Справа не в суддівстві. Грати, хлопці, треба! Ви ж Шахтар, сто мільйонів вклали в команду, але це теж не виправдання", – сказав Кополовець в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, після 6-ти турів УПЛ Шахтар розташувався на другій сходинці, пропустивши вперед Динамо.

Шахтар у меншості розписав сенсаційну нічию з Минаєм – Динамо відірвалося на три очки