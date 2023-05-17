Спортивный директор Шахтера Дарио Срна неожиданно заговорил о Донбасс Арене – домашней арене "горняков", которая находится в оккупированном Донецке.

В своем Instagram хорват выложил фотографию некогда домашнего стадиона, на котором Срна одерживал немало побед в составе Шахтера.

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"Скоро увидимся", – написал Дарио в посте. Вероятно, хорват ожидает скорого освобождения оккупированных территорий и возвращения Шахтера домой.

Напомним, Донбасс Арена была построена в 2009 году и признавалась одним из самых красивых стадионов мира. С началом российской агрессии в 2014 году она перешла под контроль боевиков.

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