Россияне не смогут чувствовать себя в безопасности на временно оккупированных территориях Украины.

Командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. Птахи Мадяра в своем Telegram-канале обнародовал видео из разведки временно оккупированным Донецком.

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На нем украинский военный показал один из футбольных символов Украины – Донбасс Арену, которая когда-то принимала домашние матчи донецкого Шахтера. "Донецк, жди нас, мы рядом. А вы, червяки, готовьтесь", – сказал Мадяр, показывая такие щемящие виды для украинских болельщиков. Отметим, что стадион практически не пострадал, несмотря на боевые действия.

Кроме Донбасс Арены, в кадр попал РСК Олимпийский. На этом стадионе "оранжево-черные" играли домашние поединки до 2009 года.

Напомним, Донбасс Арена была построена в 2009 году и признавалась одним из самых красивых стадионов мира. С началом российской агрессии в 2014 году она перешла под контроль боевиков.

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