Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна несподівано заговорив про Донбас Арену – домашню арену "гірників", яка перебуває в окупованому Донецьку.

У своєму Instagram хорват виклав світлину колись домашнього стадіону, на якому Срна здобував чимало перемог у складі Шахтаря.

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"Скоро побачимось", – написав Даріо в дописі. Ймовірно, хорват очікує на швидке звільнення окупованих територій та повернення Шахтаря додому.

Нагадаємо, Донбас Арена була побудована у 2009 році та визнавалась одним із найкрасивіших стадіонів світу. З початком російської агресії у 2014 році вона перейшла під контроль бойовиків.

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