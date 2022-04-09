В пятницу, 8 апреля, Шахтер провел занятие на тренировочном поле недалеко от стадиона Истанбул Башакшехир под руковоством Роберто Де Дзерби, сообщает официальный сайт "горняков".

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Сессия носила втягивающий характер и была направлена ​​на восстановление физических кондиций игроков. Тренерский штаб "оранжево-черных" оценивал состояние каждого футболиста. В тренировке приняли участие игроки первой команды Шахтера и U-19, а также некоторые футболисты Мариуполя.

Голкиперы: Анатолий Трубин, Алексей Шевченко и Тимур Пузанков.

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Андрей Булеза, Марьян Фарина, Александр Драмбаев (Мариуполь), Данило Удод (Мариуполь), Петр Стасюк (Мариуполь).

Полузащитники: Михаил Мудрик, Артём Бондаренко, Дмитрий Мышнёв (Мариуполь), Денис Шостак (Мариуполь), Максим Чех (Мариуполь).

Уже 9 апреля Шахтер ждет благотворительный матч в рамках Shakhtar Global Tour for Peace против Олимпиакоса.

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