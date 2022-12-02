"Давайте поговорим о Призетко. Честно – непонятное увольнение, глупое. Команда-новичок идет чуть ниже середины турнирной таблицы. Вася Кобин себя проявил не лучшим образом в Минае. Зачем было увольнять и менять?

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Это говорит о профессионализме президента или о тех, кто там решает. Я этого не приветствую. Дело не в увольнении, а в отношении и подходе. Сразу видно, что любители те, кто увольняет", – сказал Леоненко в эфире своего YouTube-каналу.

Напомним, перед стартом сезона в Металлисте произошли изменения: Александр Кучер с несколькими игроками перешел в СК Днепр-1, а его место заняли Олег Ратий и Александр Призетко. Вместо Евгения Красникова должность спортивного директора получил Василий Кобин. По слухам, сейчас именно он руководит командой, хотя официально никто не объявлял об увольнении Призетко или Ратия.

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