После 24 туров сезона 2023/24 "ириски" остаются единственной командой АПЛ, которой соперники не забили ни одного гола ударом головой, сообщает статистический портал Opta.

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Эвертон в целом довольно качественно обороняется, пропустив лишь 32 мяча. Это на уровне Астон Виллы, которая борется за попадание в ЛЧ. Меньше забивали только в ворота Ман Сити, Арсенала и Ливерпуля. Однако команда Шона Дайча крайне неуспешна в атаке (хуже только Шеффилд и Бернли), поэтому и находится в зоне вылета (конечно, не забываем о штрафе в 10 очков).

Украинский легионер Эвертона Виталий Миколенко в нынешнем сезоне провел 19 матчей в рамках АПЛ, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами. Среди защитников "ирисок" никто не забивал больше.

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