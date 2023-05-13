Возвращение в чемпионат Италии для Марлона оказалось не таким феерическим, как период выступлений в Сассуоло.

Монца не планирует продолжать сотрудничество с защитником Шахтера Марлоном, сообщает TMW.

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27-летний игрок, выступавший за новичка Серии А на правах аренды, не убедил руководство миланцев в своей профпригодности. Отмечается, что летом он вернется в Шахтер, хотя ряд других арендованных футболистов итальянский клуб намерен выкупить.

Напомним, контракт Марлона с Шахтером действует до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне бразилец провел за Монцу 26 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает его в 7,5 млн евро. К слову, в свое время Шахтер выложил за него Сассуоло 12 миллионов.

Монца после 34-х туров идет в турнирной таблице Серии А одиннадцатой, набрав 46 очков.

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