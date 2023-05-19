Шахтер после победы СК Днепра-1 над Колосом опустился на вторую позицию, поэтому "горняки" должны были бить Верес любой ценой. От "народного клуба" результата, конечно же, никто не требовал, однако турнирная ситуация требовала кусаться – команда шла в одном очке от зоны переходных матчей. К тому же, ривненчане играли дома перед родными болельщиками.

С трибунами на Авангарде имеем интересный кейс. Верес перед матчем продавал приглашения якобы для флешмоба в поддержку ВСУ. Специальные пропуска стоили 200 гривен, причем можно было выбрать место на стадионе.

Ривненчане уже давно обходят запрет на посещение матчей болельщиками, однако на этот раз номер не прошел. По крайней мере, об этом заверил клуб: "Футбольные инстанции предупредили Верес, что матч не начнется, если на трибуне соберутся люди для флешмоба. Также с клуба могут быть сняты очки в турнирной таблице".

Но с началом трансляции можно было увидеть картину заполненных трибун, причем были даже активные фаны с зарядами и барабанами. Матч начался по плану, точно в 17:00.

Все эти хитрости не помогли подопечным Юрия Вирта. В первом тайме ривненчане не нанесли ни одного удара по воротам и провели только один угловой – хотя он мог привести к взятию ворот. Вовченко был близок к замыканию из пределов вратарской, но немного не дотянулся до мяча.

Шахтер не особо то и давил на Верес. Команда провела всего четыре удара по воротам, из которых только два случились в одном эпизоде. Выстрел Судакова с острого угла на 2-й минуте оказался крайне неточным, а вот Степаненко на 22-й пробивал головой метров с шести – мяч прошел рядом с левой штангой!

А на 35-й минуте дончане открыли счет. Зубков получил заброс на ход, влетел на правый край штрафной, качнул Гагуна и пробил низом. Удар накрыли, однако Александр поймал отскок и с той же точки бахнул в правый нижний – 1:0! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Олександр Зубков забив свій п'ятий гол у цьому сезоні



Шахтар перемагає 1:0 Верес після першого тайму #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/1WF60jYfOW — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 19, 2023

А всего через 44 секунды после старта второго тайма Шахтер заработал пенальти. Гочолейшвили выполнил подачу с рикошетом, а мяч прилетел в руку Курку – она была вроде и прижата, но тянула на фол. Его и назначили. Впрочем, Сикан переиграть Когута с отметки не смог – Богдан вытащил выстрел Даниила в левый от себя угол!

Нападающий мог исправиться за фиаско на 61-й минуте. Сикан принял пас от Судакова на линии штрафной, эффектно отклеился от защитника и пробил внешней стороной стопы. Мяч пролетел мимо дальней девятки! Еще через две минуты Топалов прострелил с левого края, а мяч рикошетом от Курка едва не залетел под ближнюю штангу.

На 67-й минуте гости разыграли еще одну хорошую атаку с врыванием Матвиенко на левый край штрафной. Николай катил под удар Зубкову с близкой дистанции, но тот в касание пробил неточно. Верес к тому времени ничем не отвечал, поэтому ровенчане казались обреченными.

Юрий Вирт на 69-й минуте решился провести тройную замену. Вместо Гагуна, Клец и Шестакова вышли Лебеденко, Гайдучик и Владислав Шарай. Еще через несколько минут болельщики увидели первый момент от "народного клуба" – это Близниченко мощно выстрелил с дистанции, заставив Трубина исполнять классный сейв.

А на 74-й минуте сработала замена Вирта. Хозяева заработали угловой, Близниченко выполнил подачу на дальний край, а Вовкун оттуда выполнил шикарную скидку в зону перед штрафной. Там оказался Шарай, который бахнул с лету в дальний нижний угол – Трубин даже не среагировал! 1:1!

Верес зрівнює рахунок за 15 хвилин до кінця матчу



Який же красень-гол від Шарая! #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/HQ8HIQQISh — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 19, 2023

Игор Йовичевич сразу же заменил Сикана на Келси, а тот уже на 77-й минуте мог забивать гол. Кевину не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть прострел на линию вратарской. После этого у Шахтера долгое время ничего не удавалось, что изрядно вдохновляло трибуны. Режиссеры в этот же период выкатили титр, на котором СК Днепр-1 оставался лидером УПЛ.

Впрочем, класс дончан сказался на 83-й минуте. Никто не смог замкнуть или перехватить прострел от Зубкова, но Ракицкий догнал мяч на левом углу штрафной и выполнил подачу. Защитники играли с Келси и Назариной, а вот на Матвиенко опекуна не нашлось – Николай же наказал за невнимательность точным ударом головой .2:1!

В компенсированное время гости могли и добить Верес лонгшотом Тотовицкого. Когут парировал, но Верес от поражения не спасся. Финальный свисток зафиксировал победу Шахтера, благодаря которой "горняки" вернулись на первое место в таблице. СК Днепр-1 остается в двух очках позади.