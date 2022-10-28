"Я очень доволен тем достижением, которое АЕК сумел установить в игре с Динамо. Мы написали историю для команды и для всего Кипра. Это была сложная игра против способного соперника и опытного тренера. Несмотря на то, что нам было тяжело, а соперник забил дважды на в последних минутах, мы достигли цели – обеспечили себе евровесну, выйдя из группы.

Вылет киевлян из еврокубков, несмотря на дубль Гармаша, в видеообзоре поединка АЕК Ларнака – Динамо – 3:3

У нас очень хорошая команда. Не только стартовая одиннадцатка, но и все игроки. Считаю, что в Европе мы играем отлично. АЕК проиграл Ренну и Фенербахче, но играл в очень хороший футбол против команд с сильными исполнителями в составе. Все, что я должен сказать своим футболистам, это большое спасибо, потому что они всегда борются. Они – настоящие воины, а не обычные футболисты.

Для меня этот успех очень важен. Я счастлив в Ларнаке. АЕК – очень организованный клуб, с идеальными условиями для работы. Важно, что команда делает историю, имеет амбиции и стремится развиваться. Команда растет, и я расту вместе с ней. Я хочу большего с АЕКом", – цитирует тренера официальный сайт кипрского клуба.

Напомним, АЕК снова едва не обыграл Динамо в Лиге Европы. Киприоты вели 3:1, но дубль Дениса Гармаша спас киевлян от 5-го поражения в групповом турнире. Подопечные Луческу набрали первый балл и потеряли шансы даже на третье место. Его забронировал как раз АЕК, который с четырьмя очками гарантировал себе путевку в плей-офф Лиги конференций.

АЕК – Динамо: 6 голов на прощание с Европой – дубль Гармаша за 25 минут, дебюты легионеров и драматический вылет Луческу